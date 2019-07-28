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В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба в Нью-Йорке, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали. Об этом сообщает New York Daily News.

Как сообщается, стрельба произошла на уличной вечеринке в районе Бруклин ночью, 28 июля. По данным источников, в результате стрельбы погиб по крайней мере один человек, еще по меньшей мере 11 человек получили ранения.

Другие источники издания отмечают, что среди пострадавших есть ребенок.

Сейчас американские правоохранители проводят поиски нападавшего. Детективы уже обнаружили оружие, из которого стрелял злоумышленник.
ForUm

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