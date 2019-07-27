Правоохранители разоблачили чиновника одного из государственных лесных хозяйств Закарпатской области в систематической коррупции.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, он наладил механизм незаконной реализации древесины госпредприятия.
Неучтенное сырье злоумышленник сбывал местным деревообрабатывающим хозяйствам.
Оперативники СБУ задержали его непосредственно во время получения очередной взятки за нелегальную реализацию дуба.
В отношении чиновника начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины(от 5 до 10 лет).
При том отмечается, что к коррупционной схеме причастны и другие лица.
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