В Грузии стартовали многонациональные военные учения Agile Spirit 2019 с участием более 3 тысяч военнослужащих 14 стран — членов НАТО и партнеров Альянса, в том числе Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.

Учения продлятся с 27 июля по 9 августа.

В ведомстве сообщили, что учения пройдут в Грузии в девятый раз, в этом году они состоятся параллельно на трех локациях: в Сенаки (на западе Грузии), в Вазиани(недалеко от Тбилиси) и на полигоне Орфоло в Ахалцихе (на юге Грузии).

«Целью учений является усиление обороноспособности Сил обороны Грузии, повышение уровня взаимосовместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран — партнеров альянса, создание и развитие возможностей для многонационального, регионального и единого партнерства, а также укрепление безопасности в регионе Черного моря», — отметили в Минобороны Грузии.

По словам министра обороны Грузии Левана Изория, учения Agile Spirit 2019 станут еще одним шагом в укреплении главного для грузинского правительства принципа«больше НАТО в Грузии».

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Учения планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных сил США.

Сообщается, что страны-участники перебросят в Грузию военную технику.