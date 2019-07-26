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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированные районы Луганской области и в обратном направлении, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что жители со временно оккупированных районов Луганщины организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ на временно оккупированную территорию Луганской области. Пересечение государственной границы осуществляется во временно неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.

К противоправной деятельности дельцы привлекли двух жителей Харькова как «диспетчеров» автобусных рейсов. Во время санкционированных следственных действий в жилых помещениях фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас следователями СБУ двум злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправных действий проводились сотрудниками Управления СБУ в Одесской области и Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ во процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.
ForUm

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