также в разделеРелигия
Патриарх Варфоломей заявил, что поминает Патриарха Кирилла и желает помириться с РПЦ
На торжества УПЦ в честь Дня Крещения Руси в Киев прибудут мощи апостола Андрея Первозванного 7
Верующие Японии помолились за единство Православия и мир в Украине 8
В РПЦ заявили, что действия Константинополя по Украине привели к «фактическому разделению» Афона 10
Запорожский митрополит УПЦ: Долг каждого верующего человека - исполнять не только законы Божии, но и законы человеческие 7
В Ужгороде провели молебен в честь вернувшихся из зоны ООС военнослужащих 10
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, в чем состоит задание Церкви 12
На Сумщине освящены новые храмы УПЦ 10
В УПЦ объяснили, что титул «Вселенский» на самом деле означает «патриарх Византийской империи» 17
В РПЦ заявили, что Церковь сейчас «проходит этап взросления» 13
На Волыни завершился молодежный православный фестиваль «Фавор» 8
В Коломые в захваченном храме УПЦ будут молиться греко-католики 14
В Одессу на Международную научно-богословскую конференцию прибыли ученые из 11 стран мира 13
Митрополит Онуфрий рассказал, каким образом люди попадают под влияние злых сил 7
Запорожский митрополит УПЦ объяснил, как победить страх 12
Ко дню Крещения Руси в Киев прибудет Касперовская икона Богородицы – покровительница Одессы и морского флота 23
В Запорожье УПЦ подарила детскому отделению областного противотуберкулезного диспансера медицинское оборудование 33
Мужчине, который в январе совершил поджог здания Киево-Печерской лавры, грозит до 10 лет тюрьмы 12

Митрополит Киевского патриархата Иоасаф (Шибаев) проанализировал текст Томоса для ПЦУ и пришел к выводу, что не бывает таких автокефалий, как полученная «страшной ценой» от Константинопольского патриархата.

Фото: Фейсбук

Об этом он написан на своей странице в Фейсбук.

«По тексту Томоса – "не допускается какого дополнения или вычитания из его титула без разрешения Константинопольской Церкви"(это – о титуле Предстоятеля), "Проясняем к вышесказанному, что Автокефальная Церковь Украины признает главой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол" (орфография автора сохранена – Ред.)», – написал владыка Иоасаф.

Он также обратил внимание, что по всем крупным вопросам церковного, догматического и канонического характера предстоятелю ПЦУ надлежит обращаться от имени Синода к Патриаршему и Вселенскому Престолу, желая от него авторитетного мнения. От этого же престола новая церковная структура обязана получать и Святое Миро, а какие-либо изменения Устава должны соответствовать положениям Томоса, подчеркнул иерарх ПЦУ.

Иоасаф упомянул и о судьбе диаспоры, для которой новая религиозная организация не имеет права ставить епископов или учреждать приходы. В состав Святейшего Синода также могут входить лишь те, чьи епархии находятся в географических границах Украины, добавил архиерей Киевского патриархата.

«Теперь о ставропигиях – права Вселенского Престола на экзархат в Украине и священные ставропигии хранятся неприуменьшенными" – заметьте – речь идет во множественном числе, а не только об одной Андреевской церкви», – подчеркнул он.

По словам владыки Иоасафа, предстоятелю ПЦУ даже не дали оригинал Томоса, а лишь его копию.

«Вот такая автокефалия, такой Томос. Таких автокефалий не бывает! Если еще учесть страшную цену за происшедшее – новое разделение Церкви, разрушение мощной Церкви Киевского Патриархата, шельмование старца-Патриарха, положившего жизнь на дело устроения независимой, Украинской Православной Автокефальной Церкви», – заключил архиерей УПЦ КП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
10
Теги