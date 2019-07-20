Президент США Дональд Трамп предложил свою помощь в разрешении политических и экономических споров между Японией и Южной Кореей.

Об этом сообщает Голос Америки.

Трамп считает, что разногласия между Японией и Южной Кореей могут привести к негативным политическим и экономическим последствиям.

Южная Корея требует выплатить компенсации корейцам, работавших на японских оккупантов во время Второй мировой войны.

Ситуация обострилась после того, как Япония ограничила высокотехнологичный экспорт в Южную Корею.

Трамп сообщил, что готов оказать помощь по просьбе президента Южной Кореи Муне Чжэ Ина.