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Президент США Дональд Трамп предложил свою помощь в разрешении политических и экономических споров между Японией и Южной Кореей.

Об этом сообщает Голос Америки.

Трамп считает, что разногласия между Японией и Южной Кореей могут привести к негативным политическим и экономическим последствиям.

Южная Корея требует выплатить компенсации корейцам, работавших на японских оккупантов во время Второй мировой войны.

Ситуация обострилась после того, как Япония ограничила высокотехнологичный экспорт в Южную Корею.

Трамп сообщил, что готов оказать помощь по просьбе президента Южной Кореи Муне Чжэ Ина.
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