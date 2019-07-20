Президент США Дональд Трамп предложил свою помощь в разрешении политических и экономических споров между Японией и Южной Кореей.
Об этом сообщает Голос Америки.
Трамп считает, что разногласия между Японией и Южной Кореей могут привести к негативным политическим и экономическим последствиям.
Южная Корея требует выплатить компенсации корейцам, работавших на японских оккупантов во время Второй мировой войны.
Ситуация обострилась после того, как Япония ограничила высокотехнологичный экспорт в Южную Корею.
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