Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках реализации комплекса мер по борьбе с коррупцией в оборонной сфере разоблачили схему поставок некачественных продуктов для нужд Министерства обороны, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что для формирования «неприкосновенного запаса продовольствия» Вооруженных сил Украины коммерческая структура поставила почти сто восемьдесят тонн мясных консервов общей стоимостью более пятнадцати миллионов гривен.

После установления непригодности поставленной партии продуктов к употреблению во избежание ответственности должностные лица ВСУ вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную.

В то же время непригодные для употребления консервы чиновники планировали использовать для питания личного состава ВСУ, в частности в районе проведения операции объединенных сил.

В ходе спецоперации сотрудники СБ Украины предупредили угрозу причинения вреда жизни и здоровью военнослужащих ВС Украины, а также задокументировали факт растраты бюджетных средств оборонной сферы в особо крупных размерах.

Сейчас продолжаются следственные действия на территории воинских частей ВСУ, в офисных и складских помещениях коммерсантов, причастных к противоправной деятельности.

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства начатого по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Операция проводилась совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.