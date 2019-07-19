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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный механизм по присвоению в Киеве коммунального имущества в особо крупных размерах в интересах боевиков, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, который находится на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в украинской столице.

В дальнейшем было незаконно отчужденное недвижимое имущество, которое преимущественно находится в историческом центре города, реализовывалось аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы сделки.

По результатам проведенных мероприятий, организатору схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела. В рамках уголовного производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество и инициированы судебные иски органов прокуратуры с целью возвращения его в коммунальную собственность.
ForUm

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