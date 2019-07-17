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Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО по ошибке раскрыл места размещения американского ядерного оружия в Европе.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Washington Post.

Версия документа под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников» была опубликована в апреле. В докладе, подготовленном канадским сенатором для Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, дается оценка будущей политики организации в области ядерного сдерживания.

В ней содержится краткое упоминание о местоположении примерно 150 единиц американского ядерного оружия, хранящиеся в Европе.

Согласно копии документа, опубликованной во вторник бельгийской газетой De Morgen, «эти бомбы хранятся в шести американских и европейских базах — Кляйне Брогеле в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкеле в Нидерландах и Инджирлик в Турции.»

Документ не приписывает эту информацию ни одному из источников. На прошлой неделе был опубликован окончательный вариант доклада, и в нем опущена конкретная ссылка на то, где хранятся бомбы.

«Это не официальный документ НАТО», - заявил Washington Post анонимный источник в Альянсе.

Однако ряд европейских изданий расценили этот доклад как подтверждение известной тайны. «Наконец, черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие», - сообщила De Morgen. «НАТО раскрывает плохо защищенную тайну Нидерландов», - заявил голландский телеканал RTL News.

Присутствие ядерного оружия США в Европе действительно «не странность»,- сказал Кингстон Рейф, директор по вопросам разоружения и политики сокращения угроз в Ассоциации по контролю над вооружениями. «Это уже давно достаточно открытые знания» - добавил он.
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