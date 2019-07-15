также в разделеОбщество
Аваков: Украина требует от Италии решить проблемы с приговором Маркиву 12
Суд снял арест с имущества Коломойского 21
Суд разрешил Аллерову выезжать за границу 10
В ФСБ сообщают о задержании украинцев на админгранице с Крымом 33
Представители бизнеса обвиняют налоговую милицию Днепропетровщины в давлении и информационных атаках 29
На Ривненщине к авто кандидата в нардепы прикрепил гранату 22
ГПУ: Сегодня Вышинский может выйти на свободу 359
Москалькова прибыла в Киев 31
ОБСЕ: Боевики усилили обстрелы Донецкой области, на Луганщине стало спокойнее 18
Адвокат Маркива: Решение по апелляции могут принять весной 2020 года 21
День рождения Сенцова: в Украине и за рубежом проходят акции 29
В Харькове протестовали против восстановленного бюста Жукова 51
Сытнику на трассе зачитали протокол о коррупции, дело пошло в суд 73
Зеленскому передали материалы по покупке «Арселлором» судебных решений по экологическим штрафам и заниженным налогам 57
12 июля. Картина дня 27
В Украине выбрали первого образовательного омбудсмена 29
УИНП обратился к правоохранителям из-за памятника Жукову 37
Прокурор в деле Маркива удивлен строгостью приговора 58

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, украинская автокефалия ничем не отличается от многих других автокефалий поместных церквей. Они лишь помогают, как церковь-мать. Об этом он рассказал в интервью ТСН, сообщает УНИАН.

«Наш патриархат является истинной Материнской Церковью, и как истинная мать он, по примеру премудрого Соломона, по восстановлению тех, кто был в расколе, в течение трех месяцев провел там Объединительный собор. Он услышал и принял официальное прошение всего Собора об автокефалии. И тогда он предоставил им статус автокефалии. Или вы считаете, что для Патриархата было легко в течение всех этих лет переживать отлучение детей от объятий и поддержки матери? Ни в коем случае! Наоборот! Материнская Церковь, что с таким тяжким трудом катехизировала, крестила, очистила и научила своих детей, создала для них азбуку, в силу внешних обстоятельств была вынуждена сказать им: «Детки, теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением. Но когда вам будет очень тяжело, ваша Мать всегда рядом с вами и готова помочь вам всеми своими духовными ресурсами, особенно своим опытом», - отметил Вселенский патриарх. 

Фактически, патриарх Варфоломей лично подтвердил, что украинская церковь, как и другие поместные церкви - самостоятельные.

Также Варфоломей выразил сожаление относительно действий Филарета, сказав, что тот «должен был бы стать наставником для своего духовного сына Епифания, однако выбрал другой, неправильный путь».
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги