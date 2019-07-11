В Православной Церкви Украины беспокоятся больше о новшествах и приумножении материальных благ путем захвата имущества УПЦ КП, при этом повторяют события крестового похода 1201 года.

Фото: «Взятие Константинополя крестоносцами», Делакруа / Википедия

Об этом сказал епископ Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Васильковский Андрей (Маруца), сообщается на странице УПЦ КП в Facebook.

«В ПЦУ больше беспокоятся о «нововведениях»: дресс-код для женщин, чтобы было людям на чем сидеть в храмах, большой активностью в фейсбуке, а о главном забывают: «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Вот главный признак, что это настоящая Православная Церковь, – подчеркнул Маруцак. – О какой любви можно говорить, когда наши братья беспокоятся больше о приумножении церковного имущества путем захвата его у Киевского Патриархата: "и из-за увеличения беззаконий охладеет любовь во многих" (Мф. 24:12)».

Фото: Фейсбук

По словам иерарха УПЦ КП, действия руководства ПЦУ напоминают логику крестоносцев при захвате Константинополя.

«Повторяете в виде фарса позорное историческое событие 1201 года – крестовый поход тамплиеров на святую землю. Но из-за нехватки денег решили завернуть к богатому Константинополю. Ограбив своих братьев – православных, вывезли такое количество золота, что едва довезли домой, а об освобождении святой земли от магометан было принято решение: в другой раз», – заявил он.

По его мнению, борьба членов ПЦУ не со страстями, а со своим отцом «Филаретом, может вернуться к ним «бумерангом»».

Епископ УПЦ КП напомнил, что совсем недавно гонители Филарета «выкрикивали ему уважительное "осанна"», а теперь очерняют его.

Маруцак пожаловался также, что его незаконно запретили в служении на 3 месяца и «выбросили» из Феодосьевского монастыря, собрав на него одного «больше десятка "титушек"». И обратил внимание, что активисты новой церковной структуры захватили не только монастырь, но даже купленный УПЦ КП автомобиль «Peugeot».

«Интересы Феодосиевского монастыря вместе с имуществом, которое принадлежит Киевскому Патриархату (в том числе машина "Peugeot", которую купил архимандрит Макарий этой весной на средства Киевской патриархии), захват других храмов, и давление направлено на разрушение Киевского Патриархата со стороны ПЦУ, как раз и свидетельствуют о обмирщение, что и является главным врагом Церкви», – заключил он.

Ранее Филарет уволил наместника Феодосиевского монастыря за переход в ПЦУ. Андрей Маруцак тогда стал единственным, кто не проголосовал за обращение к главе ПЦУ Епифанию Думенко с просьбой принять монастырь в свое подчинение. В свою очередь, наместник монастыря архимандрит Макарий Папиш заявил, что «мы не идем в откол и остаемся в ПЦУ». Кроме того, он утверждает, что УПЦ КП уже не существует, а потому все указы Филарета — недействительны.