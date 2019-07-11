В Подкомитете по государственным, иностранным операциям и смежным программам Комитета по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США в среду прошли слушания, посвященные усилиям по противодействию российской кампании дезинформации и злонамеренного влияния. Об этом сообщает Голос Америки.

В качестве свидетелей на заседании выступили исполнительный директор Агентства США по глобальным медиа Джон Лэнсинг, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента Леа Габриэль, научный сотрудник Центра Вильсона Нина Янкович, координатор Госдепартамента по вопросам помощи Европе, Евразии и Центральной Азии Джим Куликовски и представитель Центра по изучению США и Европы Брукингского института Алина Полякова.

«Кремлевская машина пропаганды и дезинформации работает на новых платформах и продолжает расти как в России, так и на международном уровне, – отметил исполнительный директор Агентства США по глобальным медиа Джон Лэнсинг. – Россия пытается уничтожить саму идею объективных, проверяемых фактов, пытаясь повлиять на мнения о США и их союзниках. Не будет преувеличением сказать, что эта новая форма борьбы на информационном поле битвы может быть главным сражением XXI века».

По его словам, США и их демократическим союзникам приходится вести борьбу с «решительно настроенным и ресурсообеспеченным противником».

«Россия стремится ослабить те страны, которые считает своими противниками, обрушивая на целевую аудиторию потоки лжи и вызывающих противоречия политических дискуссий и пытаясь подорвать веру общественности в добросовестное государственное управление, независимые СМИ и демократию», – заявила спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента Леа Габриэль.

Она рассказала о том, какие меры принимает Центр глобального взаимодействия для борьбы с российской кампанией влияния: привлечение технологий для своевременного выявления иностранных дезинформационны кампаний; анализ иностранной аудитории, наиболее подверженной дезинформации; развитие партнерских отношений с ключевыми фигурами местного уровня с целью разработки контента для наиболее важной аудитории; наращивание технических навыков организаций гражданского общества, неправительственных организаций и журналистов с целью привлечения внимания к распространению дезинформации.

Координатор Госдепартамента по вопросам помощи Европе, Евразии и Центральной Азии Джим Куликовски остановился на необходимости и значении повышения квалификации сотрудников масс-медиа в условиях противостояния российской дезинформации. Кроме того, он подчеркнул значение координации действий различных подразделений внешнеполитического ведомства США и иных структур в решении этой задачи.

В качестве примера успешных действий в этом направлении Куликовский привел борьбу с пропагандистскими усилиями Москвы в Северной Македонии (в период подготовки и проведения референдума об изменении названия страны) и в ходе недавних президентских выборов в Украине.

Отвечая на вопрос конгрессмена Джеффа Фортенберри о количественном соотношении инвестиций США в систему иновещания и России – в работу таких структур, как RT и «Спутник», Джон Лэнсинг сказал, что точные данные о затратах российского руководства в данной области ему неизвестны, однако они, несомненно, больше, чем расходы США на инвещание.