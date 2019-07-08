Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина (№8 WTA) обыграла 8 июля Петру Мартич из Хорватии (24) в четвертом раунде Уимблдонского теннисного турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс фунтов.
Результат матча на лондонском корте - 6:4, 6:2, сообщает Укринформ.
Встреча длилась 1 час 46 минут.
В четвертьфинале Элина встретится с победительницей чешского теннисного дерби Каролина Мухова (68) - Каролина Плишкова (3).
В эти минуты на Уимблдоне завершается матч 4-го круга Даяна Ястремская (Украина, 35) - Шуай Чжан (Китай, 35).
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