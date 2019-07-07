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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что наращивание войск России на границе с Украиной является частью ротации.

Об этом он сказал в интервью Голос Америки.

«Что касается размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это. Опять же, это не свидетельствует о каких-либо новых продвижениях», — отметил он.

Напомним, 4 июля штаб операции Объединенных сил на Донбассе заявил, что Россия стягивает к границе с Украиной дополнительные группировки войск.
ForUm

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