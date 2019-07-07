также в разделеМир
ЕС выразил озабоченность повышением уровня обогащения урана Ираном 10
ОБСЕ приняла резолюцию против Турецкого потока и Северного потока-2 324
В Афганистане произошел взрыв, есть погибшие и десятки пострадавших 14
Германия призвала Италию открыть порты для судов с беженцами 14
Макрон и Рухани договорились возобновить ядерные переговоры 15
Число погибших при взрыве бензовоза в России возросло 56
Джонсон: Британия готова к выходу из ЕС без сделки 31 октября 17
США заявили о «самых продуктивных» переговорах о прекращении войны в Афганистане 13
В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за сильных землетрясений 60
Филип Киркоров: На Олимпе богов я встретил роскошную Оксану Марченко 159
Иран готов обогащать уран сверх уровня 108
Джонсон: Иммигранты в Британии должны учить английский язык 91
В Ливии задержали двух россиян, пытавшихся влиять на выборы 21
РФ: Арестованный за госизмену чиновник оказался помощником представителя Путина 48
Каждый третий россиянин не одобряет деятельность Путина 34
ООН: В Венесуэле силовики убили 7 тысяч человек 32
Косово запретило въезд всем сербским чиновникам 25
Путин снова на час опоздал к Папе Римскому 60

Спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри призвал Германию отправить немецких военных в Сирию.

В интервью газете Welt am Sonntag он сказал, что США хотят, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе.

По словам Джеффри, задействование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку «против боевиков Исламского государства лучше использовать силы местных военных».

Однако военнослужащие Германии могли бы помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат и в сфере технического обслуживания. Кроме того, бундесвер мог бы обеспечить поддержку наземных войск с воздуха.

Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ.

 

По словам Джеффри, США не стремятся свергнуть нынешнего президента Сирии Башара Асада, но хотят добиться в стране политических реформ под эгидой ООН и полного ухода Ирана из региона.

Отмечается, что Джеффри уже обсудил требования США с представителями правительства Германии в Берлине.

«Немецкая сторона обдумывает, какую поддержку она может оказать. Может быть, будут задействованы наземные войска. С другой стороны, это может быть и гражданская или финансовая поддержка или военная помощь другого рода», — сказал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2562 грн.
272
Теги