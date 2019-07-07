Спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри призвал Германию отправить немецких военных в Сирию.

В интервью газете Welt am Sonntag он сказал, что США хотят, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе.

По словам Джеффри, задействование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку «против боевиков Исламского государства лучше использовать силы местных военных».

Однако военнослужащие Германии могли бы помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат и в сфере технического обслуживания. Кроме того, бундесвер мог бы обеспечить поддержку наземных войск с воздуха.

Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ.

По словам Джеффри, США не стремятся свергнуть нынешнего президента Сирии Башара Асада, но хотят добиться в стране политических реформ под эгидой ООН и полного ухода Ирана из региона.

Отмечается, что Джеффри уже обсудил требования США с представителями правительства Германии в Берлине.

«Немецкая сторона обдумывает, какую поддержку она может оказать. Может быть, будут задействованы наземные войска. С другой стороны, это может быть и гражданская или финансовая поддержка или военная помощь другого рода», — сказал он.