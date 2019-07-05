5 июля президент Украины Владимир Зеленский в Краматорске представил нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что в последние годы очень много разговоров о том, что, мол, на Донбассе запрещают говорить по-русски, «притесняют русский язык», поэтому на танках надо ехать и защищать русскоязычных.

«Чтобы не было больше никаких манипуляций по этому поводу, я продолжу на русском языке», - сказал Зеленский и продолжил выступление на русском.

Президент очертил первоочередные задачи нового руководителя Донецкой ОГА. Это качественная инфраструктура и своевременная выплата зарплат и пенсий.

«За Донбассом тщательно следит весь мир – во время встреч за рубежом поднимаю этот вопрос как приоритет. А главное – за Донбассом наблюдает вся Украина. Мы должны показать всем наглядно, особенно украинцам на оккупированной территории, мы – единая страна», - сказал Зеленский.

По его словам, первоочередной задачей является прекращение огня и для этого делается все возможное, включая активизацию переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске. В частности, началось разведение сил у Станицы Луганской.

Глава государства сделал акцент на важности обеспечения качественного водоснабжения в Донецкой области. Президент сообщил, что общался по этому поводу с премьер-министром. Кроме того, среди приоритетов – восстановление Краматорского аэропорта и погашения задолженности по зарплате на шахтах.

Зеленский отметил, что социально-гуманитарные вопросы на Донбассе можно решать уже сейчас, а не искать виновных или списывать на войну.

«Мы обязаны параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс», - подчеркнул он.

Президент сообщил, что в сентябре состоится большой бизнес-форум для привлечения средств в помощь Донбассу, куда приглашены инвесторы из разных стран.

Кириленко поблагодарил президента за доверие и подчеркнул, что все поставленные задачи будут выполнены.

«Я уверен в плодотворном сотрудничестве с правоохранительными органами, с органами местного самоуправления, с райгосадминистрациями, а также с объединенными территориальными общинами после того, как они будут созданы», - заявил новоназначенный председатель Донецкой ОГА.