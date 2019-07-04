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В американском штате Кентукки произошел пожар на складе производителя виски Jim Beam, в результате которого сгорели около 9 миллионов литров напитка.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что пожар начался в городе Версаль (штат Кентукки) в ночь на 3 июля и длился более 8 часов. По предварительным данным, его причиной мог стать удар молнии.

«По предварительной информации, пожар начался из-за удара молнии. Мы будем работать с местными властями, чтобы подтвердить причину и оценить убытки». - говорится в заявлении официального представителя Jim Beam Дэна Коэна.

По его словам, уничтоженный в результате пожара виски был «относительно молодым», а инцидент никак не повлияет на отгрузку поставщикам.

В результате пожара никто не пострадал.

Сумму ущерба в компании не назвали, однако Bloomberg оценивает ее в диапазоне от 90 до 300 миллионов долларов.

Jim Beam - самый продаваемый в мире бренд бурбона (американского кукурузного виски). Он был основан в 1795 году.
ForUm

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