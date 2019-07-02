При пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Инцидент произошел 1 июля в российских водах, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Пожар возник в ходе проведения батиметрических измерений. Моряки погибли в результате отравления продуктами горения.
Как добавили в военном ведомстве, очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды.
По факту гибели подводников военные следователи СК РФ начали проверку.
"По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом РФ, устанавливаются причины произошедшего.
Загоревшийся подводный аппарат предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.
В настоящее время он находится в военно-морской базе в Североморске.
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