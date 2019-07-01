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Верующие Украинской Православной Церкви села Оленовка на Черниговщине, несмотря на преклонный возраст, своими силами строят храм вместо захваченного активистами Православной Церкви Украины и организации «С14». 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, небольшая православная община захваченного Свято-Вознесенского храма УПЦ села Оленовка строит дом для богослужений.

«Во дворе у ветхой и запущенной хаты суетятся дюжина сельских женщин в возрасте за 70 и за 80. Убирают мусор, носят кирпичи, вырубают остатки "джунглей", которые наросли на подворье от многих лет бесхозности. Сбоку к хате уже пристроено новое помещение, которое слепит глаза свежей белой кладкой. С ними сегодня лишь один мужчина, их священник, "батюшка Александр", годящийся им во внуки», – рассказывают авторы репортажа.

По словам журналистов, это уже не начало их трудов, позади многое. Но впереди ещё больше усилий, чтобы вновь обрести свой православный храм взамен отнятого полгода назад.

В январе 2019 года храм, принадлежащий общине УПЦ, перевели в ПЦУ. Группа активистов при участии членов организации «С14» сорвала замки и захватила храм.

«Они сделали как в 33-м году, когда раскулачивали. Точно так же сделали. Зашли, нас выкинули и все», – так описывает случившееся одна из прихожанок.

«Ни полиция, ни суд, ни публичные обращения не помогли общине молодого священника Александра Гладыша. Оказалось, что ему не на что надеяться, кроме себя самого и прихожан своей маленькой общины – в основном очень пожилых женщин. Но оказалось, что этого более чем достаточно, чтобы огонь православия в селе не погас», – поясняют журналисты.

Община купила заброшенный дом с прилегающим участком земли и взялась за работу. Зимой молились в холодной рассыпающейся хате, а с приходом тепла начали строительство скоромными силами бригады пенсионерок и добрых людей, которые приезжали помочь.

Община просит всех неравнодушных помочь собрать средства на строительство храма.
ForUm

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