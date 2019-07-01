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Группа активистов новой Православный Церкви Украины в сопровождении приезжих мужчин крепкого телосложения 30 июня, прямо во время Литургии совершила нападение на прихожан Преображенского храма Украинской Православной Церкви села Лука-Мелешковская Винницкой области.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, это далеко не первая провокация сторонников ПЦУ в селе. 

С начала года активисты не оставляют попыток силой отобрать храм у религиозной общины канонической Церкви. Поскольку предыдущие попытки захвата храма не увенчались успехом, в этот раз сторонники ПЦУ усилили свои ряды приезжими «гастролерами» и действовали более жестко и нагло. 

«Собравшись в достаточном количестве, захватчики атаковали храм, пытаясь выломать дверь. Им помешали мужчины из числа прихожан. Проникнуть внутрь храма не получилось, тогда нападавшие начали выдергивать верующих по одному и бить. Мужчин сначала валили на землю, а потом били ногами. Некоторым защитникам храма были нанесены серьезные телесные повреждения, о чем составлены соответствующие заявления в правоохранительные органы», - рассказали в Винницкой епархии УПЦ. 

Для помощи пострадавшим к месту конфликта пришлось вызвать скорую помощь. Массового избиения верующих удалось избежать благодаря действиям полиции.

После нескольких неудачных попыток проникновения в храм, сторонники ПЦУ выломали двери в здании воскресной школы, но побыв внутри некоторое время, покинули помещение.

В УПЦ сообщают, что на данный момент ситуация вокруг Преображенского храма остается напряженной.
ForUm

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