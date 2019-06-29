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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит предложение президента Российской Федерации Владимира Путина относительно визита в Москву на 75-летие Победы над нацизмом. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в городе Осака (Япония), сообщает УНИАН.

В частности, на вопрос, планирует ли он посетить Москву следующей весной, поскольку его пригласил Путин, Трамп сначала ответил положительно: «Да».

Он подтвердил, что Путин пригласил его посетить Россию в 75-ю годовщину Победы над нацизмом. «Это большое дело - победа над нацизмом», - сказал президент США. «Я сказал, что я серьезно подумаю», - подчеркнул Трамп.

28 июня помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам встречи президентов России и США в Осаке заявил, что Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие Победы. По словам Ушакова, президент США отреагировал на это положительно.

 
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