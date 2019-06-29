Вчера, 28 июня, в поселке Черняхов Житомирской области 6-летня девочка ранила из пневматического ружья свою 10-летнюю подружку, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 19.30 в Черняховское отделение полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о доставке в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с пневмострельной раной плеча.

Во время выяснения обстоятельств ранения ребенка сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что девочка со своей 6-летней подружкой играли во дворе местного жителя. Во дворе девочки нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Предварительно, оружие находилось в заряженном состоянии. В результате игры винтовка выстрелила в руках младшего ребенка и пневматический шарик попал в ее старшую подружку.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

Устройство для отстрела пневматических шариков хозяин двора добровольно выдал работникам полиции.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.