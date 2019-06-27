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Украина планирует постепенно присоединяться ко всем операциям и миссиям НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время мероприятий на уровне министров обороны Альянса в Брюсселе, сообщает пресс-служба Минобороны.

Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером НАТО и планирует постепенно присоединяться ко всем операциям и миссиям НАТО, а также проинформировал о планах страны по усилению своего участия в составе Миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Отмечается, что главы иностранных делегаций положительно оценили состояние проведения оборонной реформы в Украине и обсудили вопросы, касающиеся направлений консолидации дальнейших усилий в интересах достижения Вооруженными силами Украины стандартов и критериев членства в Альянсе.

 
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