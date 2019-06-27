В РФ на севере Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, два человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Алексея Фишева.
«В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения», - сообщил пресс-секретарь.
Источник в экстренных службах региона сообщил, что при аварийной посадке погибли командир экипажа и бортмеханик.
«Пилот, погибший там, - командир экипажа. Также погиб бортмеханик», - сказал собеседник агентства.
И.о. главврача Нижнеангарской ЦРБ Галина Мешкова сообщила, что за медицинской помощью обратились 33 человека, четверо из них госпитализированы.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром.
«После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение со зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета», - уточнил Фишев.
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