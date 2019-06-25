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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает ТАСС.

«Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие», - отметил он.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
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