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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ №424/2019 от 24 июня опубликован на сайте главы государства.

«Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», - говорится в документе.

 
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