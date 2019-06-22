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Украина договорилась об увеличении объемов обмена разведданными с разведывательными структурами НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Решение о наращивании взаимодействия принято во время официального визита начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы в страны Балтии.

«С целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против нашего государства и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей руководители военных разведок Североатлантического альянса и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией. Сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР МО Украины и НАТО. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время переговоров с руководителями разведывательных структур государств — членов Североатлантического Альянса начальник Главного управления разведки генерал-полковник Василий Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации России на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

Отмечается также, что разведчики Украины и стран Балтии наладили обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности в области кибернетической разведки.
ForUm

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