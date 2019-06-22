также в разделеМир
Некоторые российские авиакомпании прекратили продажу билетов в Грузию
Протесты в Тбилиси продолжаются 29
Венецианская комиссия признала неконституционным отстранения Додона 47
Кризис в Грузии: Спикер парламента подал в отставку 56
У Путина назвали протесты в Тбилиси «русофобской провокацией» 17
В ходе протестов в Грузии пострадали 240 человек 27
Премьер Грузии обвинил оппозицию в насильственных действиях 18
В Тбилиси произошли массовые протесты из-за скандала с российским депутатом 69
В нефтепроводе Дружба снова обнаружили грязную нефть 59
На кресло премьера Великобритании осталось 4 претендента 25
В Еврокомиссии заявили, что ЕС справился с российскими контрсанкциями 25
Число беженцев в мире достигло рекордного уровня 37
ЕС отложил начало переговоров о членстве Северной Македонии и Албании 30
Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании 24
Трамп назначил нового и.о. главы Пентагона 17
Госдума РФ приняла закон о приостановлении действия ДРСМД 35
В Индонезии в результате крушения парома погибли 15 человек 17
В Бельгии уволили офицера по подозрению в связях с Россией 17

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру нынешнего и.о. министра обороны Марка Эспера на пост главы Пентагона.

Об этом сообщает DW.

Кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона еще должен одобрить Сенат.

Напомним, ранее стало известно, что вместо Патрика Шэнахэна и.о. главы Пентагона назначен министр армии США Марк Эспер.

Объявление Трампа об отзыве Шэнахэном своей кандидатуры на пост главы Пентагона появилось вскоре после того, как издание USA Today сообщило, что ФБР проверяет информацию о домашнем насилии в семье Шэнахэна.

Напомним, что Патрик Шэнахэн вступил в должность и.о. главы Пентагона 1 января 2019 года. Трамп намеревался выдвинуть его на пост министра обороны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1435 грн.
15
Теги