также в разделеЭкономика
В Кабмине решили снизить тарифы на тепло и горячую воду 37
У Зеленского заявили, что «Роттердам+» уже не работает 36
Медведчук: Если отменить формулу «Дюссельдорф+», стоимость газа будет снижена на 25% 79
Зеленский: Дефолта в Украине не будет 85
НБУ отменил обязательную продажу валютных поступлений 58
Нафтогаз предлагает Газпрому контракт не на транзит, а на «своп» газа 234
Гройсман обещает помощь с достройкой взлетной полосы аэропорта «Одесса» 47
Нацбанк атаковали хакеры 46
Цена на электроэнергию поставщика «последней надежды» вырастет на треть 36
Укрзализныця планирует восстановить ж/д сообщение с Донбассом 83
Газпром: Транзитный контракт с Нафтогазом на европейских условиях пока невозможен 69
У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского 52
Кабмин отменил решение о выделении средств на аудит Укроборонпрома 19
Укртрансгаз заявил об угрозе работе украинской ГТС 87
Зеленский внесет в Раду законопроект об отмене схемы «Роттердам+» 45
Нафтогаз снижает цену газа для населения 68
МВФ ждет завершения выборов в Украине для продолжения дискуссий 14
«Нафтогаз» не получал предложений от «Газпрома» о мировой 24

Россия сохраняет активность в противостоянии с Украиной, однако постепенно теряет экономическую связь с ней.

Об этом говорится в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, сообщает «Новое Время».

«С 1 июня РФ запретила экспорт в Украину нефти, угля и нефтепродуктов. Также перечень запрещенных к импорту в Россию украинских товаров расширен продукцией машиностроения, металлообработки и легкой промышленности на $250 млн в год. Это непосредственный, хотя и управляемый, риск для экономики Украины», — подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке добавили, что пока нет значительной эскалации военных действий на Донбассе и Украина отстаивает свои интересы, будет сохраняться статус-кво, а эпицентр противостояния перейдет в судебные инстанции.

«Между тем экономическая связь Украины с РФ ослабевает, что уменьшает влияние российского фактора на экономику Украины», — говорится в отчете.

В НБУ подчеркнули, что в среднесрочной перспективе падение объемов транспортировки российского природного газа по территории Украины после запуска газопровода Северный поток-2 является одним из рисков для платежного баланса Украины. Он может реализоваться уже с 2020 года и вызвать ощутимое сокращение экспорта транспортных услуг, добавили в Нацбанке.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2802 грн.
8
Теги