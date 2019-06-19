Россия сохраняет активность в противостоянии с Украиной, однако постепенно теряет экономическую связь с ней.

Об этом говорится в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, сообщает «Новое Время».

«С 1 июня РФ запретила экспорт в Украину нефти, угля и нефтепродуктов. Также перечень запрещенных к импорту в Россию украинских товаров расширен продукцией машиностроения, металлообработки и легкой промышленности на $250 млн в год. Это непосредственный, хотя и управляемый, риск для экономики Украины», — подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке добавили, что пока нет значительной эскалации военных действий на Донбассе и Украина отстаивает свои интересы, будет сохраняться статус-кво, а эпицентр противостояния перейдет в судебные инстанции.

«Между тем экономическая связь Украины с РФ ослабевает, что уменьшает влияние российского фактора на экономику Украины», — говорится в отчете.

В НБУ подчеркнули, что в среднесрочной перспективе падение объемов транспортировки российского природного газа по территории Украины после запуска газопровода Северный поток-2 является одним из рисков для платежного баланса Украины. Он может реализоваться уже с 2020 года и вызвать ощутимое сокращение экспорта транспортных услуг, добавили в Нацбанке.