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В Православной Церкви Украины призвали своих капелланов, желающих «блага для Церкви и Украины», не принимать участия в Поместном Соборе, который Филарет (Денисенко) планируется провести в Киеве 20 июня.

Фото: ПЦУ

Об этом говорится в распоряжении иерарха ПЦУ Иоанна Яременко от 18 июня, опубликованном на странице синодального управления военного духовенства ПЦУ в Фейсбук.

«В связи с намерениями созвать Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата призываем всех военных священников (капелланов), кто желает блага для Церкви и Украины, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ», – говорится в распоряжении.

Также напоминается, что решением Синода ПЦУ от 15 февраля «было поддержано душпастырскую деятельность военных священников (капелланов) в составе Синодального управления военного духовенства».

«Таким образом, все капелланы, которые несут миссионерскую деятельность среди военнослужащих всех силовых структур Украины, являются клириками Объединенной Православной Церкви Украины и не могут принимать участия в данном собрании», – подчеркивается в распоряжении.
ForUm

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