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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил нового и. о. главы Пентагона после отказа Патрика Шанахана выдвигать свою кандидатуру на должность министра обороны. Об этом Трамп написал в Twitter, сообщает 112 Украина.

Как заявил Трам, из-за отказа Шанахана возглавить оборонное ведомство он назначит нового исполняющего обязанности главы Министерства обороны. Новым станет министр армии Марк Эспер.

«Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, который выполнил отличную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность, чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу министра армии Эспера новым и. о. министра обороны», - написал Трамп.

 
ForUm

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