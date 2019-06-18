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Около 82 тыс. российских военнослужащих находятся на оккупированном Донбассе, в аннексированном Крыму и вдоль границы с Украиной. Об этом заявил на брифинге начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Гудзь, сообщает 112 Украина.

«Общее количество личного состава, который Россия содержит вдоль государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, составляет около 82 тыс. военнослужащих», - сообщил он.

В частности, в Ростовской области сформировано 25 батальонно-тактических групп и формируется армейская дивизия.

Кроме того, Гудзь сообщил, что в 2018 году РФ скрыто перекинула к украинской границе 250 танков Т-62.
ForUm

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