«Почетный патриарх» Филарет заявил, что на «объединительном Соборе» реального объединения с УПЦ не было, поскольку два перешедших епископа вошли в ПЦУ практически без приходов.
Фото: УНИАН
Об этом глава УПЦ КП заявил в интервью Украинскому радио в программе «Персона ґрата».
«Автокефальная Церковь пришла (на объединительный Собор, – ред.) с 500 или 600 общинами, – рассказал Филарет. – А эти два архиерея Московского Патриархата? Один пришел с одним приходом, Драбинко, другой пришел с 20 приходами (в реальности митр. Симеона поддержало меньше 10 общин, – ред.), а в его епархии 300 приходов, то какое же это объединение?! Это чистая формальность».
По словам Филарета структурой, которой Фанар предоставил Томос «фактически был Киевский патриархат».
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