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Из США в Украину отправили груз с медицинской гуманитарной помощью. 

Об этом сообщили в украинском посольстве в США.

Отмечается, что из города Денвер, штат Колорадо, в Украину отправили два 40-футовых контейнера медицинского гуманитарного груза.

Все медицинское оборудование распределят между четырьмя медицинскими учреждениями Украины: Военно-медицинским клиническим центром профессиональной патологии личного состава Вооруженных сил Украинывгороде Ирпене, Львовской детской клинической больницей Охматдет, Детской больницей Житомира и Житомирской реабилитационным центром братьев Кузьминых.
ForUm

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