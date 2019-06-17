Об этом сообщает CNN.
«Один человек погиб и еще семеро получили ранения в результате стрельбы», - говорится в сообщении.
По словам начальника городской полиции Ричарда Росса, всего на вечеринке было около 60 человек.
Как сообщается, погибший был совершеннолетним. Четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет получили пулевые ранения в ногу, еще трое были ранены в разные части тела.
Росс также отметил, что в настоящее время неизвестно ни сколько всего было стрелков, ни их мотив.
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