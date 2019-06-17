В результате стрельбы на выпускной вечеринке в американском городе Филадельфия один человек погиб, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

«Один человек погиб и еще семеро получили ранения в результате стрельбы», - говорится в сообщении.

По словам начальника городской полиции Ричарда Росса, всего на вечеринке было около 60 человек.

Как сообщается, погибший был совершеннолетним. Четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет получили пулевые ранения в ногу, еще трое были ранены в разные части тела.

Росс также отметил, что в настоящее время неизвестно ни сколько всего было стрелков, ни их мотив.