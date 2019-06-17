также в разделеМир
Иран снимает с себя часть обязательств по ядерной сделке 18
Маск удалил свой аккаунт в Twitter 12
Нетаньяху призвал поддержать Трампа в сдерживании Ирана 11
Глава администрации Гонконга извинилась перед протестующими 18
Глава МИД Эстонии выступил за продление санкций против РФ 15
Турция не изменит своего решение по С-400 16
Помпео: США не хотят войны с Ираном 24
Еврокомиссар предупредил о возможности приостановления безвиза для отдельных стран 44
В ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек 14
ЕС принял 33 тысячи беженцев по специальной программе 10
ООН: Южному Судану угрожает голод 71
В Москве прошла акция в поддержку журналиста Голунова 40
В Сирии войска Асада обстреляли турецких военных 59
Умер барабанщик группы Машина времени 144
В Новой Зеландии при посадке столкнулись самолеты: есть погибшие 98
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли, снявший Укрощение строптивой 17
Британия отправит спецназовцев на защиту своих судов в Персидском заливе 19
В Тихом океане зафиксировали два сильных землетрясения 31
В результате стрельбы на выпускной вечеринке в американском городе Филадельфия один человек погиб, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

«Один человек погиб и еще семеро получили ранения в результате стрельбы», - говорится в сообщении.

По словам начальника городской полиции Ричарда Росса, всего на вечеринке было около 60 человек.

Как сообщается, погибший был совершеннолетним. Четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет получили пулевые ранения в ногу, еще трое были ранены в разные части тела.

Росс также отметил, что в настоящее время неизвестно ни сколько всего было стрелков, ни их мотив.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
15
Теги