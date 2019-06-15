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Мексиканские власти опубликовали полный текст договора между Мексикой и США, регламентирующего миграционные вопросы. Об этом сообщает со ссылкой на DW.

В документе указано, что США и Мексика должны «немедленно»  начать консультации с целью разработки окончательных условий двустороннего соглашения по миграции. Именно будущий договор будет предусматривать обработку мексиканскими властями «ходатайств о получении убежища от граждан третьих стран».

Также Мексика в будущем будет принимать высланных из США граждан третьих стран, не получивших в Соединенных Штатах статуса искателя убежища.

В то же время, как отмечается, в МИД Мексики уже успели отметить, что этот документ не является «обязательным к выполнению двусторонним соглашением».

Обнародованный документ является дополнением к подписанному 7 июня соглашению. Этот документ отводит мексиканской власти 45 дней времени на улучшение борьбы с миграцией. Если принятых для этого мер окажется недостаточно, тогда мексиканское правительство должно пойти на «все необходимые шаги», чтобы воплоти в жизнь пункты приложения к двустороннему соглашению.

По условиям соглашения, заключенного в начале июня, Мексика согласилась усилить свою южную границу 6000 бойцами Национальной гвардии.

Ранее президент Мексики в разговоре с Трампом подтвердил готовность к сотрудничеству с США.
ForUm

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