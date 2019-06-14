Разведывательное управление Министерства обороны США настаивает, что Российская Федерация провела испытания ядерного оружия.
Этим заявлением ведомство ответило на вопросы по поводу тезисов директора Разведуправления генерал-лейтенанта Роберта П. Эшли-младшего, произнесенных 29 мая на мероприятия Института Гудзона, сообщает «Украинская правда».
«Власти США, включая разведывательное сообщество, оценили, что Россия провела испытания ядерного оружия, которые создали ядерный выход», – говорится в заявлении.
Больше подробностей по этому поводу американские разведчики не обнародуют.
«По поводу Китая: информация, озвученная в Институте Гудзона, в сочетании с отсутствием прозрачности Китая в их деятельности по ядерным испытаниям, естественно, вызывает вопросы об этой деятельности в связи с мораторием испытания ядерного оружия «нулевого выхода», которые соблюдены Соединенными Штатами. Соединенным Королевством и Францией» – заявляет Разведуправление США.
Эти действия правительство Соединенных Штатов характеризует как несоответствующие обязательствам относительно моратория.
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