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Бывший глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) рассказал, как выбирали предстоятеля Православной церкви Украины - он слышал о подкупе в этом процессе.

Фото: УНИАН

Об этом он рассказал в интервью «Главкому», сообщает «Страна».

По словам Филарета, экс-президент Украины Петр Порошенко хотел, чтобы предстоятелем ПЦУ был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ, перешедший в ПЦУ - ред.). Однако Филарет настаивал на кандидатуре Епифания, которую тогда продвигал.

«И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу», - уверен патриарх.

Филарет сказал, что слышал о том, что некоторым епископам платили за голосование за Симеона по $20 тысяч.

«Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по 20 тысяч долларов. Но правда это или нет - я утверждать не могу», - рассказал он.

Также Филарет заверил, что не знает, платились Константинопольскому патриархату какие-то деньги за Томос. 

Что касается наличия влияния олигархов на Православную Церковь Украины, у Филарета в этом сомнений нет. 

«Влияют. И не только олигархи. Но я не хочу об этом говорить, потому что это только будет ссорить нас (с предстоятелем ПЦУ Епифанием - ред.). А нам надо все-таки думать о единстве», - считает Филарет.
ForUm

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