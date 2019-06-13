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Российская Федерация продолжает отказывать Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в оккупированный Крыму, чем нарушает резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время брифинга в четверг, сообщает Укринформ.

«Российская Федерация, как оккупационное государство в Крыму, продолжает отказывать Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе к полуострову. Таким образом она нарушает соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи», - сказала Фрейзер.

Она подчеркнула, что «с начала оккупации Российская Федерация внедрила свое законодательство в Крыму».

По словам главы миссии, «это прямое нарушение международного гуманитарного права ежедневно влияет на всех жителей полуострова».

«Российская Федерация навязала свое гражданство жителям Крыма. Она насильно переместила из Крыма граждан Украины, которые не придерживались законов РФ об эмиграции, она депортировала заключенных из Крыма в РФ. Лица, которые осуждают оккупацию, проукраинские активисты и другие сталкиваются с запугиванием, преследованием и заключением. В частности, крымские татары страдают от рейдов на их дома, религиозные центры ... Во многих случаях за рейдами следуют аресты», - отметила глава миссии.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека начала свою работу в Украине в марте 2014 года. Миссия имеет офисы в Киеве, Донецке, Днипре, Харькове, Краматорске и Одессе, которые покрывают всю зону, пострадавшую от конфликта, по обе стороны от линии разграничения.
ForUm

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