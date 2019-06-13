Вчера, 12 июня, в селе Пятцы Чудновского района Житомирской области работник лесного хозяйства из мелкокалиберной винтовки ранил 12-летнего подростка, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Около 12:30 в чудновское отделения полиции поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 12-летнего жителя с. Пятцы с ранением спины. Сейчас парню оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предварительно установлено, что 50-летний работник лесного хозяйства на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе.

В настоящее время в хозяйстве полицейские проводят первоочередные мероприятия. Событие должным образом зарегистрировано. В то же время о данном факте проинформированы Государственное бюро расследований. Все материалы готовы для передачи по подследственности.