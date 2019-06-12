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Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более 17 миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры.

Как сообщает пресс-центр ведомства, для проведения схемы предприниматели заключили фиктивный международный контракт с одной из офшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации.

Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию.

По заключению специалистов, указанная схема привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривен.

Следователи ГСУ СБУ объявили подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.
ForUm

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