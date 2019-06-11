В России насмерть разбился в ДТП известный 33-летний мотоблогер Артем Болдырев «Болт».
Авария произошла на 69-м километре трассы М4 «Дон» в Подмосковье. Смерть байкера подтвердили его друзья, пишет «КП».
Как рассказали очевидцы произошедшего, мотоблогер ехал на своем мотоцикле, рулив ногами, и снимал все на камеру.
В результате опасной езды он врезался в автомобиль, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От «железного коня» осталась лишь груда металла.
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