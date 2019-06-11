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В России насмерть разбился в ДТП известный 33-летний мотоблогер Артем Болдырев «Болт». 

Авария произошла на 69-м километре трассы М4 «Дон» в Подмосковье. Смерть байкера подтвердили его друзья, пишет «КП».

Как рассказали очевидцы произошедшего, мотоблогер ехал на своем мотоцикле, рулив ногами, и снимал все на камеру.

В результате опасной езды он врезался в автомобиль, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От «железного коня» осталась лишь груда металла.
ForUm

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