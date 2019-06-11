«Почетный патриарх» Православной Церкви Украины Филарет (Денисенко) заявил, что не принимает Томос, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

Фото: Громадське

Об этом он заявил на форуме украинской интеллигенции, сообщает «Громадське».

«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», - заявил Филарет.