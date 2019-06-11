Экс-глава УПЦ КП Филарет решил созвать поместный Собор, на котором намерен официально возобновить деятельность Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

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Как сообщает ВВС Украина во вторник, с таким заявлением Филарет выступил перед началом форума «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!».

«Мы созываем поместный Собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский Патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», - сказал Филарет.

По данным издания, на собор Филарета из епископов может приехать митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, а также, возможно, еще один из епископов из бывших приходов УПЦ КП в России. Приехать может и небольшая часть священников Киевской епархии ПЦУ, которой руководит сам Филарет.