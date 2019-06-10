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Жители буковинского села Рынгач Черновицкой области отзывают свои подписи в поддержку новой Православной Церкви Украины.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, верующие принесли заявления об отзыве своих подписей в поддержку перехода в ПЦУ 6 июня – в день, когда сельский храм в честь Вознесения Господня отмечал престольный праздник.

В сообщении говорится, что заявления на имя и.о. главы Черновицкой ОГА Михаила Павлюка верующие передали настоятелю религиозной общины.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отмечают, что основная причина отзыва подписей заключается в том, что они были получены сторонниками ПЦУ обманным путем.
«Многие прихожане считали, что подписи собирают по благословению отца настоятеля Серафима, - сообщает епархиальная пресс-служба. - На самом деле, сторонники ПЦУ, по своему лукавству, не объясняли жителям, кто их прислал и за какой на самом деле духовноважный выбор они отдают свои подписи».

Как сообщалось ранее, община храма в честь Вознесения Господня села Рынгач засвидетельствовала свою верность УПЦ еще 10 марта. 
ForUm

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