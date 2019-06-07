Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ разоблачили на взятке главного тренера Национальной сборной команды Украины по подводному спорту и подводной деятельности.

Как сообщает пресс-центр ведомства, служащая, которая также является сотрудником государственного учреждения «Укрспортобеспечения» Министерства молодежи и спорта Украины, требовала 20 тысяч гривен от тренера одной из частных ДЮСШ. За эту сумму злоумышленница обещала беспрепятственное участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах.

Правоохранители задержали чиновницу в Киеве во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.