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В Запорожье правоохранители предотвратили теракт, который пытался устроить прибывший из Донецка мужчина.

По данным ведомства, он заложил взрывчатку в мусорный бак, расположенный возле гаражей недалеко от многоэтажных домов и детской площадки. Взрывчатка должна была взорваться после телефонного звонка.

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Правоохранители смогли быстро обезвредить ее. Местных жителей эвакуировали, а территорию огородили. 

Злоумышленник пытался активизировать взрывчатку, но из новостей понял, что что-то пошло не так, поскольку она не сработала. Тогда он решил вернуться на место, где и был задержан.  

Момент закладки взрывчатки зафиксирован на фото и видео. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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