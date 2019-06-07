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Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон на встрече в Нормандии 6 июня обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет агентство Associated Press.

Двусторонние переговоры, которые лидеры провели после празднования годовщины операции «Оверлорд», продолжались около двух часов.

«В повестке дня также были темы безопасности, борьбы с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине», - говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что во время переговоров Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым у них нет согласия, включая Иран, торговлю и изменения климата.

«Встреча была позитивной», - сообщил об итогах разговора высокопоставленный чиновник из офиса Макрона.

 
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