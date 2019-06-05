Граждане Украины занимают третье место среди желающих попасть в США по программе переселения беженцев, сообщает УНИАН со ссылкой на Forbes.

Федеральная программа переселения беженцев была создана в 1980-х годах. С того времени США приняли более чем три миллиона беженцев со всех уголков мира. В последние годы, однако, наплыв сильно сократился. Поскольку администрация Дональда Трампа ограничила общее количество беженцев, которым можно приезжать в страну.

Как пишет Forbes, всего в США разрешено ежегодно переехать не более 30 тысяч иностранцев, которые попросили о статусе беженца. Это изменение больше всего повлияло на выходцев из стран с преимущественно мусульманским населением. Прием таких беженцев в 2017-2018 годах сократился на 90%. Об этом свидетельствуют официальные данные Международного проекта помощи беженцам.

Граждане Сирии образуют крупнейшую в мире группу людей, которые ищут убежища в других странах. В 2016 году США приняли 12587 сирийцев, а в 2018 фискальном году – лишь 62. Учитывая такую жесткую позицию администрация Трампа относительно мусульман, откуда же приезжают люди в США? Центр Pew Research опубликовал анализ данных Центра обработки заявлений об убежище Госдепартамента США, составив список главных стран, граждане которых получили убежище на американской территории в 2018 году.



На первом месте оказалась ДР Конго. На нее приходится 35% всех беженцев, которых приняли США – 7878 людей в целом. На втором месте Мьянма – 16% от общего количества принятых заявителей (3555 человек). Украина же занимает третье место – 12% от всех беженцев, которые прибыли в США (2635 человек). Также в пятерку вошли Эритрея и Бутан. Россия на девятом месте в списке. Всего в прошлом году Вашингтон дал приют 437 россиянам. В целом в 2018 году США приняли 22491 беженца. Это значительное сокращение, если вспомнить, что в 2016-м таких людей было 84994.