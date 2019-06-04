Служба безопасности официально отказала журналистам в ознакомлении с декларацией о доходах временно исполняющего обязанности председателя СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ответе от 4 июня от Управления взаимодействия со СМИ и общественностью спецслужба ссылается на 521 статью Закона «О предотвращении коррупции», которая предусматривает «особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность».

«Никаких исключений в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ указами Президента Украины) законом не определено», - говорится в ответе.

В СБУ отметили, что целью указанной нормы является «невозможность раскрытия» принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобное. И добавили, что декларации сотрудников подаются во внутреннюю автоматизированную систему СБУ, к которой имеют доступ сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции как контролирующего органа.

В спецслужбе также не уточнили, подал Баканов декларацию во внутреннюю систему.

Напомним, 3 июня временно исполняющий обязанности председателя Службы заявлял, что согласно закону он не должен подавать декларацию.

«Скажу честно: первое, что я пытался сделать, это опубликовать свою декларацию. Но мне объяснили: если вы были человек гражданский - то вам, в принципе, не нужно волноваться. Но учтите, что в Службе безопасности работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизнь своих близких, потому что люди будут знать, где находится их имущество, которые их родственники», - заявил он.